На Украине объяснили российские удары по инфраструктуре

Ударами по инфраструктуре Украины Россия хочет лишить украинские войска возможности подводить стратегические резервы. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом), передает РИА Новости.

«Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы», — сказал Стариков.

Уничтожение украинских энергетических объектов лишит Вооруженные силы Украины возможности использовать поезда для отправки стратегических резервов на передовую, оставляя таким образом подразделения без подкрепления, считает он.

По его мнению, после воздушной кампании российские войск может последовать крупная наступательная операция на поле боя.

2 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска за март нанесли 190 групповых ударов по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.