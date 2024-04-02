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Шойгу заявил, что ВСУ потеряли с января 1200 танков

Шойгу: ВСУ потеряли более 80 тысяч военных, 1200 танков и бронемашин с января

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинская армия потеряла с января этого года более 80 тыс. военных и 1200 танков. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Вооруженные силы РФ продолжают снижать боевой потенциал Украины, отметил он.

«С января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше одной тысячи двухсот танков и других боевых бронированных машин», — сказал Шойгу.

По его словам, всего с начала 2024 года под контроль РФ перешло 403 кв. км территории новых регионов РФ.

1 апреля Минобороны РФ заявило, что средства ПВО за сутки перехватили 228 украинских беспилотников. Помимо дронов, силы ПВО ликвидировали четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars и бомбу JDAM.

Ранее Минобороны РФ заявило о поражении пункта дислокации иностранных наемников.

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