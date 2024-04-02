Над поселком в ДНР сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над поселком городского типа Гольмовский в Донецкой народной республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

Также представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщило, что в этот же день в 6:20 и 12:00 украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка. В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории семь снарядов калибром 155 мм.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) находились в боевой готовности.

До этого под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Терезовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получила ЛЭП.

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Долгое Валуйского городского округа.