Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над поселком в ДНР сбили украинский беспилотник

Мэр Приходько: украинский беспилотник сбит над поселком Гольмовский в ДНР

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над поселком городского типа Гольмовский в Донецкой народной республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

Также представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщило, что в этот же день в 6:20 и 12:00 украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка. В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории семь снарядов калибром 155 мм.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) находились в боевой готовности.

До этого под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Терезовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получила ЛЭП.

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Долгое Валуйского городского округа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами