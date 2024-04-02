В МО РФ рассказали о завершении строительства корабля «Виктор Великий»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что в Зеленодольске завершается строительство пятого патрульного корабля «Виктор Великий». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шойгу, патрульный корабль проекта 221609 будет направлен в распоряжение Черноморского флота. Строительство корабля идет на Зеленодольском заводе имени Горького.

«Предприятие ведет серийное производство патрульных кораблей проекта 22160. В завершающей стадии находится строительство пятого из них — «Виктор Великий». Он предназначен для Черноморского флота», — пояснил Шойгу.

Он добавил, что намерен оценить выполнение компанией графика работ и наметить шаги для оптимизации производства.

До этого Минобороны России сообщало, что вечером 9 февраля украинские войска пытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.