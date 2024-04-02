Армия Израиля сообщила о падении «подозрительной воздушной цели»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала движение подозрительной воздушной цели, которая упала в районе самого южного города Эйлат на побережье Красного моря. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Накануне военные Израиля сообщили о падении подозрительного воздушного объекта на военной базе ЦАХАЛ в Эйлате. В результате инцидента на одном из строений зафиксировали повреждения. При этом о пострадавших официальной инцирмации не поступало.

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Авиаудар осудили Катар и Россия. Армия обороны Израиля официально не прокомментировала это. При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что это не консульство, а военное здание иранских сил «Кудс», замаскированное под гражданское. Израильские чиновники подтвердили The New York Times, что нападение совершил Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее эксперт рассказал, как Израиль стремится втянуть Иран в большую войну.