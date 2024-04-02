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Стало известно, сколько украинцев готовы вступить в ВСУ

Социолог Паниотто: лишь около 8% украинцев готовы идти сражаться в рядах ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Лишь около 8% украинцев готовы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправиться воевать. Об этом в беседе с изданием «Украинская правда» сообщил президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Он отметил, что часть из этого числа могут лишь говорить о готовности, но в реальности в жизнь не воплощать. «Мы не проверяли это так подробно», — объяснил эксперт.

Паниотто добавил, что вместе с этим «очень много людей» на Украине готовых переводить деньги на нужды армии или работать волонтерами. Однако сколько именно таких людей, он не уточнил.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил НАТО в подготовке диверсантов для операций против России, подчеркнув их активное участие в конфликте на Украине. По его словам, цель НАТО заключается в ослаблении России, и это подтверждается стратегической концепцией и заявлениями его руководства о готовности к войне. В свою очередь, российские власти отвергают военное противостояние с альянсом, считая подобные заявления необоснованными.

Ранее украинское СМИ подтвердило начало демобилизации срочников.

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