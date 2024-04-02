В Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник

В Становлянском районе Липецкой области средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, военные сбили беспилотник самолетного типа. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет, заключил губернатор.

На территории Липецкой области второй раз за сутки ввели режим воздушной опасности. По словам Артамонова, вблизи границ региона заметили беспилотники. Все силы и средства привели в повышенную готовность. Артамонов призывал местных жителей сохранять спокойствие.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) находились в боевой готовности.

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