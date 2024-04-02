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В Индии рассказали, почему новая версия БПЛА «Джокер» может сыграть решающую роль в боях

WION: новая версия БПЛА «Джокер-10» ВС России может сбивать вражеские дроны

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Виталий Аньков/РИА Новости

Новая версия российского беспилотника «Джокер-10» может сыграть решающую роль в конфликте России с Украиной. Об этом заявляет международный телеканал в Индии WION.

Ведущая рассказала, что БПЛА «Джокер», который был представлен в июле 2023 года, теперь модифицировали и он может решать задачи противовоздушной обороны.

Этот FPV-беспилотник может сбивать украинские дроны и таранить их.

По словам экспертов, эти возможности делают его альтернативой дорогих ракет. Их использование дешевле, чем цена велосипеда, говорит ведущая.

«БПЛА, который уже используется российскими войсками, вероятно, сыграет ключевую роль в войне между Россией и Украиной», — заключила она.

До этого гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач ПВО.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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