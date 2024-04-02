На территории Липецкой области второй раз за сутки ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, вблизи границ региона заметили беспилотники. Все силы и средства привели в повышенную готовность.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — отметил Артамонов.

До этого воздушную опасность на территории Липецкой области объявили 1 апреля в 23:19. Отмечалось, что вблизи границ Липецкой области заметили беспилотные летательные аппараты. Спустя несколько часов режим отменили.

1 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) находились в боевой готовности.

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