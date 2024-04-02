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Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций на границе

МО Азербайджана: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Нахичевани

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Аппарат Президента Республики Армения

Вооруженные силы (ВС) Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахичевани на границе двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В заявлении говорится, что 1 апреля начиная с 22:00 до 22:20 (с 21:00 до 21:20 мск) армянские военные с перерывами обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанских ВС в направлении сел Гейдарабад Садаракского района и Биченек Шахбузского района Нахичеванской автономной республики.

Данные о возможных пострадавших ведомство не приводит.

31 марта и 1 апреля Азербайджан дважды обвинил Армению в стягивании войск, артиллерии и тяжелого вооружения к границе между двумя странами. Азербайджанское оборонное ведомство предупредило Ереван об ответственности за любые возможные провокации.

Армянская сторона эти обвинения опровергла. В Ереване оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе как стабильную.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

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