Татарстан впервые атаковали беспилотники

Жители Елабуги в Татарстане сообщили об атаке беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам местных жителей, они услышали взрывы на территории особой экономической зоны «Алабуга», которая находится в пригороде. По предварительной информации, пострадали один из заводов и общежитие, очевидцы заявили о двух прилетах. Официальной информации о пострадавших пока нет.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что при воздушной атаке Белгорода пострадали девять человек.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки ВС РФ было сбито 178 беспилотников и 23 реактивных снаряда Украины. Перед этим под удар ВС РФ попал завод по производству дронов «Южмаш» в Днепропетровске.

Ранее стало известно, что на Украине разрабатывают дроны дальностью больше 1 тыс. км.