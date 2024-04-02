Советник Пушилина заявил, что Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ

Продвижение российских войск лишает Часов Яр в ДНР стратегического значения для ВСУ. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что в связи с тем, что российские вооруженные силы уже находятся в километре от Часова Яра, для украинской армии складываются серьезные проблемы, — город является логистическим хабом.

«Под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», — рассказал Кимаковский.

Также Кимаковский заявил, что в ближайшее время в ДНР ожидают бои за Часов Яр.

С 2014 года Часов Яр использовался украинской стороной для ротации — туда привозили новые подразделения войск из различных регионов страны.

1 апреля «Известия» сообщили, что штурмовики ВС РФ подошли к окраинам Часова Яра.

Ранее в Британии предсказали дату завершения конфликта на Украине.