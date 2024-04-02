Российские войска приготовились взять один из ключевых хабов ВСУ

Бои за один из ключевых хабов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — город Часов Яр — могут начаться в ближайшее время. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Он также сообщал агентству о взятии ряда стратегических укрепленных районов украинских войск у Часова Яра.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские военные приближаются к Часову Яру. По словам военкоров, российские войска заняли лесополосу, идущую от восточной окраины Лиственного леса к заказнику Ступки-Голубовские.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина не намерена «отдавать» России территории, при этом «заморозка» конфликта, по его словам, также едва ли возможна. На фоне усугубляющихся проблем у ВСУ градоначальник призвал западные страны передать Киеву больше вооружения, в частности систем противовоздушной обороны.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.