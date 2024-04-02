Российская cистема РЭБ для подавления FPV-дронов успешно прошла испытания

Бойцы 110-й бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск разработали систему подавления БПЛА и связи противника, которая успешно прошла испытания в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Сегодня мы тестировали глушилку FPV-дронов, ребята наши на нас налетали, ситуация, максимально приближенная к фронту. <...> Мы включаем глушилку — дрон падает, то есть винты прекращают работать, и видеосигнал пропадает», — сообщил военнослужащий с позывным «Малой».

Он отметил, что при появлении FPV-дрона противника новая система определяет частоту, которую тот использует. После этого включается один из джамеров (блокиратор сигнала), рассчитанный для подавления данной частоты. Разработанное устройство размещается как на технике, так и на позициях. Она может работать автономно и стационарно.

Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что FPV-дроны не смогут заменить танки на поле боя.

До этого сообщалось о создании системы подавления дронов «Аргус-Антидрон», выполненную в виде ручного противотанкового гранатомета.

Ранее командир ВСУ заявил, что Россия обладает преимуществом в применении FPV-дронов.