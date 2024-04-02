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Российские Ка-52 уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

Вертолеты Ка-52 ВКС России ликвидировали украинскую ДРГ на Купянском направлении

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожила замаскированную технику и диверсионно-разведывательную группу противника на Купянском направлении», – говорится в сообщении.

В пресс-службе оборонного ведомства отметили, в состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Отмечается, что российская военная авиация в рамках СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению техники ВСУ, доставке личного состава и грузов, поддержке войск, выполняющих задачи в ходе спецоперации.

До этого Вооруженные силы России поразили украинский пункт управления беспилотниками на Краснолиманском направлении.

Ранее сообщалось, что экипаж российского военного вертолета выжил два раза подряд.

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Операция на Украине
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