Российские Ка-52 уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожила замаскированную технику и диверсионно-разведывательную группу противника на Купянском направлении», – говорится в сообщении.

В пресс-службе оборонного ведомства отметили, в состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Отмечается, что российская военная авиация в рамках СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению техники ВСУ, доставке личного состава и грузов, поддержке войск, выполняющих задачи в ходе спецоперации.

До этого Вооруженные силы России поразили украинский пункт управления беспилотниками на Краснолиманском направлении.

Ранее сообщалось, что экипаж российского военного вертолета выжил два раза подряд.