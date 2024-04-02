Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британские дроны за $6 млн оказались неспособны работать в непогоду

Times: британские дроны Watchkeeper за $6 млн не могут работать в плохую погоду

close
100%
Shutterstock

Британские разведывательные беспилотные летательные аппараты Watchkeeper стоимостью £5 млн ($6,27 млн) не могут функционировать в плохих погодных условиях. Об этом сообщает The Times, подчеркивая, что эти дроны задействуют только в учениях.

Watchkeeper создали на базе израильского дрона Hermes 450 от Elbit Systems. Беспилотник был разработан Thales UK в партнерстве с израильской компанией. БПЛА предназначен для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки, он может находиться в небе до 16 часов.

При этом авторы The Times отмечают, что дрон оказался «не таким впечатляющим». По данным издания, Watchkeeper были сильно модифицированы, они сильно «отягощены» дополнительными характеристиками. В материале говорится, что некоторые дроны разбились, восемь из них были списаны.

До этого сообщалось, что минобороны Великобритании выделит дополнительные £125 млн ($160 млн) на закупку беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами