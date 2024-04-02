Британские дроны за $6 млн оказались неспособны работать в непогоду

Британские разведывательные беспилотные летательные аппараты Watchkeeper стоимостью £5 млн ($6,27 млн) не могут функционировать в плохих погодных условиях. Об этом сообщает The Times, подчеркивая, что эти дроны задействуют только в учениях.

Watchkeeper создали на базе израильского дрона Hermes 450 от Elbit Systems. Беспилотник был разработан Thales UK в партнерстве с израильской компанией. БПЛА предназначен для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки, он может находиться в небе до 16 часов.

При этом авторы The Times отмечают, что дрон оказался «не таким впечатляющим». По данным издания, Watchkeeper были сильно модифицированы, они сильно «отягощены» дополнительными характеристиками. В материале говорится, что некоторые дроны разбились, восемь из них были списаны.

До этого сообщалось, что минобороны Великобритании выделит дополнительные £125 млн ($160 млн) на закупку беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.