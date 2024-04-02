В США считают, что авиаудар Израиля по консульству Ирана может привести к масштабной войне

Израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске может стать «последней каплей», которая приведет к масштабной войне в регионе. Такую точку зрения выразил американский телеканал CNN после атаки израильских ВВС.

Как рассказали журналисты канала, многие страны стремились избежать «тотального пожара» в регионе и прилагали все усилия для предотвращения масштабной войны. Но удар по Ирану со сторону ЦАХАЛ резко увеличил вероятность «эскалации военных действий» в регионе.

1 апреля в вечернее время израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске.

После этого Катар также осудил авиаудар Израиля в Дамаске. В стране назвали действия еврейского государства грубым нарушением норм международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.