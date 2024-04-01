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Над Белгородской областью уничтожили 19 снарядов Vampire

МО РФ: системы ПВО уничтожили 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

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Министерство обороны РФ сообщило в Telegram-канале, что над Белгородской областью была предотвращена атака с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

По данным министерства, ВСУ проводила атаку по объектам на территории России примерно в 18:30 (мск) с применением ОАСЗО RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Этим же днем Минобороны сообщало, что ВС РФ над Белгородской областью уничтожили 17 снарядов Vampire. Утром 31 марта сообщалось, что над субъектом перехватили 10 снарядов реактивной системы залпового огня.

До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщал о попадании ВСУ в легковой автомобиль, который ехал по дороге в Шебекинском городском округе. Инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка.

Ранее из Белгородской области вывезли в другие регионы РФ более 6 тыс. детей.

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