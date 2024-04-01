Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа

Над Белгородской областью силами ПВО российской армии сбит принадлежащий Вооруженным силам Украины беспилотник. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В публикации говорится, что 1 апреля около 16:30 «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа» по объектам на территории России.

Дрон был уничтожен дежурными силами ПВО над территорией Белгородской области.

1 апреля российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область: также были сбиты два беспилотника.

В тот же день стало известно, что российские средства ПВО перехватили 17 снарядов РСЗО Vampire.

Под обстрел украинских войск попало село Терезовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Никто из жителей не пострадал, однако повреждения получила линия электропередачи. Село временно остается без света.

Ранее ФСБ предотвратила поджог на железной дороге в Калужской области.