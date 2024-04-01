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Украинское подполье сообщило об ударе ВС РФ по аэропорту в Кривом Роге

РИА Новости: российские войска атаковали аэропорт Лозоватка в Кривом Роге

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president.gov.ua

Вооруженные силы России нанесли удар по криворожскому аэропорту Лозоватка, который активно использовали украинские войска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

По словам Лебедева, коллеги из Днепропетровской области рассказали ему, что взрыв с повторной детонацией произошел на аэродроме в 16:45 мск. Объект поразили после того, как возле него заметили несколько полетов самолетов и вертолетов ВСУ.

30 марта Лебедев сообщал, что ВС РФ атаковали аэродром ВСУ в Николаевской области после того, как с него несколько раз взлетел самолет. Отмечалось, что точных данных о повреждении борта не было, но после атаки его не было слышно, а задымление вокруг аэродрома сохранялось продолжительное время.

29 марта подпольщики рассказали об уничтожении украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в Харьковской области.

Ранее в подполье рассказали о состоянии ТЭЦ в Харькове после российских ударов.

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