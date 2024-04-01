Генерал ВСУ объяснил, почему Залужный молчит о причинах увольнения

Президент Украины Владимир Зеленский заставил бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного молчать о реальных причинах своего увольнения. Об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

«Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них Залужный, другой — Зеленский. Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление», — заявил военный.

До этого Кривонос говорилhttps://www.gazeta.ru/army/news/2024/02/12/22319461.shtml?updated, что украинских военных «возмутило» решение президента Зеленского об отставке Залужного.

В начале февраля Зеленский уволил Залужного с поста главнокомандующего украинской армией и назначил на эту должность руководителя сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. По словам последнего, лидер страны имел веские причины уволить главкома.

Ранее отставной генерал ВСУсообщил, что Сырский задает те же неудобные вопросы, что и его предшественник Залужный.