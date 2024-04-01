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Российские средства ПВО перехватили 17 снарядов РСЗО Vampire

Минобороны: средства ПВО сбили 17 снарядов Vampire над Белгородской областью

Вооруженные силы России пресекли попытку украинских войск атаковать Белгородскую область с помощью РСЗО RM-70 Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, около 16:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 17 снарядов.

ВСУ регулярно обстреливает Белгородскую область при помощи Vampire. Утром 31 марта сообщалось, что над субъектом перехватили 10 снарядов реактивной системы залпового огня.

1 апреля под обстрел украинских войск попало село Терезовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. В обстреле никто не пострадал. Однако повреждения получила линия электропередачи. Пока жители села временно остаются без света.

До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщал об атаке ВСУ на легковой автомобиль, который ехал по дороге в Шебекинском городском округе. Инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка.

Ранее стало известно, что из Белгородской области вывезли в другие регионы РФ более 6 тыс. детей.

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