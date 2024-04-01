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Минобороны России назвало число сбитых беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки перехватили 228 украинских беспилотников

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Система противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за сутки перехватила 228 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо дронов силы ПВО ликвидировали четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars и бомбу JDAM, заключило ведомство.

Также Минобороны России сообщало, что специалисты работают в три смены для успешного восстановления техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По информации министерства, речь идет о ремонтных подразделениях 1-го армейского корпуса Южной группировки войск страны. При этом ремонт техники и вооружения обеспечивается выездной бригадой.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что артиллеристы тульского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали группу пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами. В ведомстве уточнили, что в атаке задействовали расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20.

Ранее в Минобороны опубликовали последние данные о потерях украинской армии на Донецком направлении.

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Операция на Украине
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