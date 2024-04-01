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Военные РФ подбили еще один Abrams

ВС РФ уничтожили еще один Abrams на Авдеевском направлении

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Global Look Press

Российская армия за уничтожила на Авдеевском направлении еще один украинский танк Abrams. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Противник потерял <…> танк Abrams производства США», — уточнили в ведомстве.

Кроме того на Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 295 военнослужащих, пяти боевых бронированных машин и пяти автомобилей.

Российские бойцы поразили боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», самоходную артиллерийскую установку «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

До этого стало известно, что российские военные подбили Abrams на Авдеевском направлении при помощи беспилотника «Ланцет».

Накануне российские военные уничтожили три украинских самолета Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Кроме того, солдаты ВС РФ поразили два склада с боеприпасами, цех сборки и хранения беспилотников, живую силу и военную технику ВСУ.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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