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В Минобороны назвали потери украинской армии на Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 510 военных на Донецком направлении

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 510 военных на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Помимо живой силы украинская армия потеряла три танка, четыре бронированные машины, в числе которых американский бронетранспортер М113. Также ВСУ лишились 27 автомобилей, заключили в ведомстве.

До этого расчет самоходного артиллерийского орудия (САУ) 2С7М «Малка» уничтожил на Южно-Донецком направлении самоходные артиллерийские установки ВСУ «Краб» и «Палладин».

Также сообщалось, что российские подразделения штурмуют меловой завод в Белогоровке — один из самых мощных укрепрайонов Вооруженных сил Украины. Инициатива в Белогоровке — на стороне российских подразделений: спецназ «Ахмат» и бойцы 2-го армейского корпуса ЛНР ежедневно отвоевывают у ВСУ метр за метром, но украинцы продолжают сопротивляться.

Ранее войска РФ подорвали важный для ВСУ мост в Запорожской области.

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