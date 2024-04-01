Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 510 военных на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Помимо живой силы украинская армия потеряла три танка, четыре бронированные машины, в числе которых американский бронетранспортер М113. Также ВСУ лишились 27 автомобилей, заключили в ведомстве.

До этого расчет самоходного артиллерийского орудия (САУ) 2С7М «Малка» уничтожил на Южно-Донецком направлении самоходные артиллерийские установки ВСУ «Краб» и «Палладин».

Также сообщалось, что российские подразделения штурмуют меловой завод в Белогоровке — один из самых мощных укрепрайонов Вооруженных сил Украины. Инициатива в Белогоровке — на стороне российских подразделений: спецназ «Ахмат» и бойцы 2-го армейского корпуса ЛНР ежедневно отвоевывают у ВСУ метр за метром, но украинцы продолжают сопротивляться.

Ранее войска РФ подорвали важный для ВСУ мост в Запорожской области.