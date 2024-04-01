Власти Харькова рассказали о разрушении критической энергетической инфраструктуры

Практически вся критическая энергетическая инфраструктура разрушена в Харькове. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в интервью украинскому изданию «Лига».

По его словам, разбиты не только государственные энергообъекты, но и частная инфраструктура. Терехов признал, что ситуация для энергетической отрасли сейчас очень тяжелая

Он добавил, что жители Харькова посещают пункты обогрева и школы, где их бесплатно кормят.

Накануне в Харькове ввели графики почасового отключения электричества. В этот день мэр города сообщал о третьем за день мощном взрыве в Харькове.

24 марта Терехов заявлял, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанции (ТЭЦ). Сроки восстановления энергоснабжения при этом неизвестны.

Тем временем полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что удары РФ по энергетике Украины помешали ВСУ перебросить резервы.

Ранее Минэнерго Украины сообщило о массированной атаке на энергообъекты.