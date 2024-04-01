Эксперт заявил о невозможности быстрого восстановления энергообъектов Украины

Украинские ГЭС и ТЭС быстро восстановить невозможно, поскольку турбины и электрогенераторы являются штучным товаром. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Соответственно, если вы разбиваете машинный зал, уничтожаете там турбину, уничтожаете генератор, кучу другого оборудования (а оно практически все уникальное), то это нужно создавать отдельный заказ, и под этот отдельный заказ [будут работать] машиностроительные гиганты, которых вообще не так много в мире», — пояснил Шлепченко.

Он добавил, что даже если США выделят крупную сумму в качестве поддержки Украины, оборудование для генерирующих объектов закупить будет невозможно, поскольку его физически нет в мире готового, лежащего на складах. Такие агрегаты можно только произвести, на что уйдут годы, заключил обозреватель.

30 марта стало известно, что Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области полностью уничтожена в результате ракетного удара, который нанесли Воздушно-космические силы (ВКС) России.

Змиевская теплоэлектростанция является ключевой для трех регионов востока Украины — Харьковской, Сумской и Полтавской областей, покрывая значительную долю энергопотребления этих регионов. Номинальная электрическая мощность ТЭС составляла 2200 МВт.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что существенный урон ДнепроГЭС-2 нанесли удары российских ракет, восстановление работы электростанции может затянуться на длительное время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС.