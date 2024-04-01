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Войска РФ подорвали важный для ВСУ мост в Запорожской области

Рогов: ВС РФ уничтожили авиаударом стратегически важный для ВСУ мост в Гуляйполе

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Виталий Аньков/РИА Новости

Вооруженные силы РФ уничтожили в городе Гуляйполе Запорожской области мост, который использовался для снабжения войск украинской армии. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Авиаударом в Гуляйполе Запорожской области уничтожен важный для боевиков ВСУ мост. Мосты выводятся из строя для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций бандеровцев. Через этот мост шло основное снабжение нацистов на данном направлении запорожского фронта», — написал он.

По словам Рогова, удар нанесла авиация 11-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и БПЛА группировки войск «Восток».

В настоящее время Гуляйполе находится под контролем Киева.

О том, что войска РФ уничтожили стратегически важный для ВСУ мост в Гуляйполе, до этого сообщал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Накануне Рогов сообщал, что российские войска при помощи беспилотника «Герань» нанесли удар по железнодорожному составу с вооружением и боеприпасами для ВСУ в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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