ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Терезовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в обстреле никто не пострадал. Однако повреждения получила линия электропередачи. Пока жители села временно остаются без света. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны, заключил Гладков.

До этого Гладков сообщал об атаке Вооруженных сил Украины легкового автомобиля, который в тот момент ехал по дороге в Шебекинском городском округе. Он пояснил, что инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка.

27 марта от обстрела ВСУ в Белгороде пострадали более 180 квартир и 12 социально значимых объектов. Как уточнил Гладков, в здании выбиты окна на двух этажах, посечен фасад. Различные повреждения зафиксировали в 188 квартирах многоэтажных домов, одном частном жилом домовладении, 12 социально значимых объектах, одном нежилом помещении, в паркинге, а также в хозяйственных субъектах и в офисном помещении. Гладков добавил, что повреждены 65 автомобилей.

Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.