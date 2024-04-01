Путин поручил усовершенствовать системы подавления БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил министерству промышленности и торговли помочь компании «Русский купол» в развитии производства систем выявления и подавления беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Помощь должна быть оказана с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах.

В марте телеканал RT сообщал, что российские инженеры создали специальную метеостанцию, которая будет определять погодные условия для выполнения полетов беспилотниками. Она поможет точнее определять все параметры атмосферы. Их будут учитывать их при планировании полетов дронов, а операторам это даст возможность более точно наводить их на цель.

Изобретение получило название «Метеосоник», разработали его инженеры одноименной компании в Московской области. Стоимость оборудования составляет не более 60 тыс. рублей.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».