Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить очередную попытку атаки на Белгородскую область. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией российского региона в ночь на 1 апреля.

Днем 31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли село Дунайка в Грайворонском городском округе. В этот момент на улице находилась женщина, которая получила серьезные ранения. На место выехала бригада скорой помощи, но спасти местную жительницу не удалось.

Позднее Гладков навестил раненных в результате обстрела украинских войск. В больницу поступили два сотрудника МЧС с закрытой черепно-мозговой травмой, оскольчатым переломом головы и ранением груди и живота, а также женщина и мужчина с тяжелыми ранениями.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.