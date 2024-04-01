Расчет самоходного артиллерийского орудия (САУ) 2С7М «Малка» уничтожил на Южно-Донецком направлении самоходные артиллерийские установки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Краб» и «Палладин». Об этом сообщает министерство обороны России.

«Артиллерийскими корректировщиками были зафиксированы уничтожение самоходных артиллерийских установок «Краб» и «Палладин» калибра 155 мм польского и американского производства соответственно», — отмечается в сообщении.

1 апреля полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что мощность авиабомбы ФАБ-3000 сравнима с тактическим ядерным оружием.

В этот же день генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин говорил, что российские FPV-дроны адаптируют к городским боям.

До этого сообщалось, что российские подразделения штурмуют меловой завод в Белогоровке — один из самых мощных укрепрайонов Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что российские военные подошли к окраинам Часова Яра.