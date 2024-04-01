Ремонтники ВС РФ восстановили трофейную немецкую БМП Marder

Военнослужащие ремонтных подразделений группировки «Центр» восстановили и изучили трофейную немецкую БМП Marder, эвакуированную в районе населенного пункта Северное на Авдеевском направлении. Об этом они рассказали в беседе с РИА Новости.

«Неисправность была топливной системы, были повреждены радиаторы охлаждения, электропроводка. Осколочные повреждения были, были повреждены магистрали, провода. Заменили, отремонтировали быстро», — рассказал один из военных.

26 марта сообщалось, что военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск эвакуировали на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, которую передала Германия украинской стороне.

После этого капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что БМП Marder, которая стала трофеем российских военных, является устаревшей моделью, но ее можно изучить.

БМП Marder была разработана в 1966–1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. Первый прототип собрали в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975 года. Всего было построено около 2000 боевых машин.

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