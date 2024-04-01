Экс-полковник СБУ назвал российское оружие, разрушающее укрепрайоны ВСУ

Мощность авиабомбы ФАБ-3000 сравнима с тактическим ядерным оружием. Такое мнение выразил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka, его цитирует РИА Новости.

«Вот теперь самое страшное… Они начали выпускать ФАБ-250, ФАБ-500, а сейчас — ФАБ-3000... Оно само по себе полностью разрушает все укрепрайоны», — сказал Стариков, сравнив бомбу по мощности с тактическим ядерным оружием.

27 марта военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что мощь ВС РФ усилилась за счет бомбы ФАБ-3000.

До этого Forbes писал, что использование авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России, повысит риск для самолетов-носителей в связи с посредственными аэродинамическими характеристиками боеприпаса.

Отмечается, что ФАБ-3000 будет оснащена унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволит превратить свободнопадающий боеприпас в планирующую бомбу.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о применении ФАБ-3000 для укрепленных объектов.