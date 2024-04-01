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Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям

FPV-дроны ВС России адаптируют к городским боям во избежание «лунных пейзажей»

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на генерального директора «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

По его словам, специалисты центра разрабатывает линейку беспилотных летательных аппаратов для городских боев внутри зданий.

«Это должен быть маневренный легкий аппарат, который при необходимости должен смочь залететь буквально в дырку в доме и не потерять связь с пилотом», — сказал Кузякин.

Он отметил, что в перспективе такие дроны должны помочь избежать «лунных пейзажей» и сноса домов во время боев.

Ранее стало известно, что FPV-дроны Вооруженных сил Российской Федерации получили обманную систему защиты операторов под названием «Лодырь».

До этого сообщалось, что на вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом». Речь идет о беспилотнике «Джокер», который взрывается при захвате противником.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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