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Армия России освободила еще один населенный пункт в зоне СВО

Российские военные освободили населенный пункт Водяное у Авдеевки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы девятой гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт Водяное у Авдеевки. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что российские военные выбили украинский бойцов с позиций и полностью овладели населенным пунктом.

Издание The New York Times сообщало, что украинские офицеры рассказали, что солдаты, набираемые государством, слишком стары и больны для участия в боевых действиях.

Бывший советник главы министра обороны Украины Юрий Бутусов сказал, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сознательно солгал об успехах ВСУ на передовой.

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории.

Ранее ВС РФ уничтожили украинский опорный пункт ВСУ на Донецком направлении.

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Операция на Украине
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