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Вучич рассказал о закупках сербской армии

Вучич: армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и БПЛА

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что армия страны приобретает реактивные системы залпового огня (РСЗО), истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с упором на продукцию отечественной промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич подчеркнул, что он планирует обсудить покупку нескольких истребителей Rafale с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках их встречи.

Президент Сербии подчеркнул, что речь пойдет о приобретении 12 новых самолетов, а также о покупке еще 12 истребителей бывших в употреблении Rafale с другой страной.

Он подчеркнул, что в первую очередь Белград опирается на отечественную производство и промышленность, которая в ближайшее время сосредоточится на работе над беспилотными наземными платформами и БПЛА.

По словам Вучича, Сербия уже приобрела несколько десятков комплексов РСЗО, которые скоро должны доставить.

До этого министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Генеральный штаб обратился к президенту страны Александару Вучичу с инициативой о возобновлении общеобязательной военной службы

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.

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