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Нетаньяху заявил, что Израиль «войдет в Рафах и уничтожит» батальон ХАМАС

Нетаньяху: Израиль одобрил оперативные планы операции в Рафахе на юге Газы

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим утвердил оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, израильская сторона делает все для решения вопроса эвакуации мирного населения и доставки гражданской помощи в Рафах. Нетаньяху добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит эвакуацию мирных жителей из города.

Премьер утверждает, что израильская сторона «войдет в Рафах и уничтожит» оставшиеся батальоны ХАМАС в городе, никакое давление не остановит Иерусалим.

До этого американский конгрессмен Джамаал Боуман заявил, что Израиль проводит политику «коллективного наказания» жителей сектора Газа, по его мнению, большая часть анклава лежит в руинах благодаря «маньяку» премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, которого нужно сместить.

Накануне министерство иностранных дел Палестины заявляло, что Израиль во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху планирует завершить полное уничтожение сектора Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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