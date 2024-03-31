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Гладков рассказал о состоянии пострадавших под Белгородом при обстрелах ВСУ

Губернатор Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстрелах под Белгородом

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил раненных в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) местных жителей, которых лечат в областной клинической больнице. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«В медучреждении получают лечение 13 раненых, пятеро из них находятся в реанимации», — сообщил глава региона.

В публикации отмечается, что среди раненых — два сотрудника МЧС с закрытой черепно-мозговой травмой, оскольчатым переломом головы и ранением груди и живота. Кроме них, в больницу поступила женщина с переломом нижней челюсти и множественными ранами лица и мужчина с черепно-мозговой травмой, контузией и резаными ранами лица и рук. Среди поступивших в больницу также числится мужчина с осколочным ранением грудной клетки, предплечья и шеи, ему ампутировали ногу.

Незадолго до этого украинские войска безуспешно попытались нанести удар по территории Белгородской области при помощи беспилотника, но были нейтрализованы средствами ПВО.

Ранее средства ПВО сбили пятый за день украинский дрон над Белгородской областью.

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