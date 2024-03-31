Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сознательно солгал об успехах ВСУ на передовой. С таким заявлением выступил главный редактор новостного интернет-портала «Цензор.нет» и бывший советник главы министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге.

Он пояснил, что информация Сырского о том, что количество возвращенных Украиной позиций превышает количество потерянных, не соответствует действительности. Помимо того, журналист назвал недостоверными данные главкома ВСУ о том, что Российской армии не удалось значительно пройти вперед на стратегических направлениях фронта.

«Противник продвигается вперед и захватил существенно важные территории», — утверждает Бутусов.

Незадолго до этого Сырский пожаловался, что нехватка западного оружия в украинских войсках привела к поражениям ВСУ в Запорожье. Он признал, что армия Украины не смогла достичь большего успеха во время так называемого «Харьковского наступления» из-за дефицита ресурсов и необходимого количества боеприпасов. Все это привело к тому, что российским войскам удалось «глубоко закопаться в землю в Запорожской области».

Ранее Сырский признал попадание в плен бойцов ВСУ при отступлении из Авдеевки.