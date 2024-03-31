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Жительница Белгородской области погибла в ходе обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: жительница села Дунайка погибла при обстреле ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Жительница села Дунайка в Грайворонском округе Белгородской области скончалась от ран, полученных во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, в момент обстрела женщина находилась на улице. К пострадавшей выехала бригада скорой помощи, однако она умерла до приезда врачей. Гладков выразил соболезнования родственникам погибшей.

При обстреле ВСУ также были повреждены четыре частных дома, хозяйственная постройка и три автомобиля. Разрушения выявили на линиях электро- и газоснабжения, в данный момент на местах работают оперативные службы.

31 марта украинские войска атаковали село Долгое Валуйского округа в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе. В результате инцидента пострадавших нет, однако сбитый беспилотник взорвался и повредил линию электропередачи.

Ранее стало известно, что группировка «Юг» уничтожила 105 украинских беспилотников за сутки.

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Обстрелы Белгородской области
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