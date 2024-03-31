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В Херсонской области рассказали, сколько бойцов ВСУ сдались в плен за неделю

Сальдо: за неделю в Херсонской области 18 украинских бойцов сдались в плен ВС РФ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за минувшую неделю в регионе 18 украинских военных сдались в плен российским солдатам. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

«В течение недели сдались в плен 18 украинских солдат и сержантов», — написал глава местной администрации.

Он добавил, что за соответствующий промежуток времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 370 бойцов в Херсонской области. Кроме того, украинские подразделения лишились двух танков и семи боевых бронированных машин.

Также российские военные, принимающие участие в боевых действиях на данном участке фронта, вывели из строя 29 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии ВСУ. По словам Сальдо, пять из этих орудий — гаубицы M-777. Они производятся в США и имеют калибр 155 миллиметров, уточнил губернатор региона.

30 марта министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю 18 украинских бойцов сложили оружие и сдались в плен российским солдатам. Иные подробности представители ведомства раскрывать не стали.

Ранее пленный боец ВСУ обвинил украинское руководство в мобилизации инвалидов.

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