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Сальдо заявил о ликвидации места дислокации СБУ в пригороде Херсона

Губернатор Сальдо: ВС России ликвидировали место дислокации СБУ под Херсоном

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Кадр из видео/mil.ru

Вооруженные силы (ВС) России поразили сооружение, использовавшееся для дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) в пригороде подконтрольном украинским властям Херсона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации <...> СБУ», — написал глава региона.

Согласно его данным, за минувшую неделю Российская армия нанесла удары по позициям 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нескольких бригад терообороны республики неподалеку от сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка.

«Бойцы успешно выкуривали украинских боевиков из подвалов в Крынках», — указывается в публикации.

Тем самым были успешно сорваны попытки ротации и подвоза военных грузов к местам дислокации украинских военнослужащих, а также поражены плавсредства ВСУ на реке Днепр.

Согласно информации губернатора, ВСУ за прошедшую неделю продолжали обстрелы Херсонской области. Он пояснил, что армия Украины наносила удары ракетами и FPV-дронами по объектам энергетической инфраструктуры, медучреждениям, общественным зданиям и автомобилям в Алешкинском, Каховском, Голопристанском, Новокаховском и других округах.

«От обстрелов украинских террористов погибла 6-летняя девочка, пять человек были ранены», — заключается в сообщении.

До этого Сальдо рассказал о серых поставках болгарских мин Украине.

Ранее в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы.

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