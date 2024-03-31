На Западе оценили разрушительность российских бомб для обороны ВСУ

Планирующие корректируемые авиабомбы (КАБ) ВС РФ эффективно уничтожают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Forbes.

Как отмечают обозреватели журнала, противовоздушные силы Украины не могут предотвратить их применение.

«Это (планирующие бомбы КАБ. — «Газета.Ru») «чудо-оружие» русских, против которого у украинцев практически нет контрмер», — говорится в публикации.

В частности, авторы подчеркивают, что российская авиация сбрасывала по 125 КАБ в сутки, что позволило уничтожить украинскую линию обороны в Авдеевке.

До этого Forbes писал, что армия России уничтожает оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), применяя корректируемые авиационные бомбы калибром 500 килограмм, против которых ВСУ не может ничего предложить.

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