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ВС РФ уничтожили украинский опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

РИА Новости: операторы БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

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Павел Лисицын/РИА Новости

Операторы БПЛА Южной группировки войск ВС РФ с помощью FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. О том, как проходила операция, рассказало агентство РИА Новости.

FPV-дроном называется беспилотник, оператор которого при управлении получает сигнал с камеры на самом БПЛА. Перед запуском инженер проверяет дрон на работоспособность и наличие повреждений, после чего выносит его с прикрепленной кумулятивной миной на стартовую площадку. Запуская аппарат, он поддерживает контакт с оператором по рации.

После этого оператор ведет дрон на позиции противника совместно со вторым оператором дрона-разведчика, который координирует работу.

Комментируя итог операции, военнослужащий подтвердил попадание по опорному пункту.

До этого сообщалось, что в подразделениях радиоэлектронной борьбы 42-й дивизии Вооруженных сил России «охотники на БПЛА» на Запорожском направлении уничтожают до 60 дронов-камикадзе за день и около двух больших ударных беспилотников в неделю.

Ранее в дронах ВСУ были найдены батарейки NASA.

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