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В ряды ВСУ мобилизовали отсидевшего в тюрьме и психбольнице мужчину

На Украине признали годным к службе в ВСУ пациента психбольницы строгого режима

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

На Украине признали годным для службы в ВСУ военного Анатолия Прокудина с позывным Акула, отсидевшего в тюрьме и находившегося в психбольнице строгого режима. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова военнопленного Прокудина.

Военнопленный рассказал, что в конце 1990-х годов дезертировал из армии с оружием, совершив нападение на часовых и забрав их автоматы. За это мужчина получил 12 лет тюрьмы по нескольким статьям.

После тюрьмы Прокудин попал в психбольницу, где ему сообщили, что в тюрьме у него развилось психическое расстройство. Однако когда он решил отправиться в военкомат, чтобы получить военный билет, его признали годным и мобилизовали.

До этого украинский пленный рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) не думает о солдатах — командиров интересует лишь то, как отправить своих детей за границу.

Военный признался, что не хотел воевать, но был мобилизован и насильно отправлен в Авдеевку.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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