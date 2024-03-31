Минобороны России раскрыло количество сбитых беспилотников ВСУ за сутки

Российские военнослужащие за сутки сбили 178 беспилотных летательных аппарата и 23 реактивных снаряда Украины. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Средствами ПВО за сутки сбито 178 украинских беспилотников, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого Минобороны России сообщало, что специалисты работают в три смены для успешного восстановления техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По информации министерства, речь идет о ремонтных подразделениях 1-го армейского корпуса Южной группировки войск страны. При этом ремонт техники и вооружения обеспечивается выездной бригадой.

Также Минобороны России сообщило, что воздушно-космические силы (ВКС) России поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.