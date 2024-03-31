Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожили три украинских самолета Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, также были ликвидированы радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (РСЗО) С-300.

Кроме того, российские войска поразили два склада с боеприпасами, цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 126 районах.

24 марта сообщалось, что российские военнослужащие ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области и поразили два самолета Су-24, ранее атаковавшие Севастополь.

Издание Business Insider писало, что российские войска заставляют ВСУ размещать системы ПВО близко к линии боевого соприкосновения, отчего они становятся более уязвимыми.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что ВСУ придется сдать Харьков из-за планирующих бомб и уничтожения украинской ПВО.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».