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Стало известно, сколько ВС РФ за день сбивают БПЛА на Запорожском направлении

РИА Новости: ВС РФ уничтожают до 60 дронов в день на Запорожском направлении

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В подразделениях радиоэлектронной борьбы 42-й дивизии Вооруженных сил России «охотники на БПЛА» на Запорожском направлении уничтожают до 60 дронов-камикадзе за день и около двух больших ударных беспилотников в неделю . Об этом рассказал командир подразделения РИА Новости.

«Дроны-камикадзе FPV, с чем нам приходится очень часто бороться. В день, бывает, и по 60 штук приходится сажать таких», — рассказал источник.

Он добавил, что также успешно ведется борьба с беспилотником-разведчиком самолетного типа «Лелека». По словам военнослужащего, таких целей удается «посадить» примерно две-три в неделю.

До этого Минобороны РФ сообщало, что с 23 по 30 марта Вооруженными силами РФ был нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины и инфраструктуре.

Ранее МО РФ заявило об усилении диверсионной активности незаконных формирований в Сирии.

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