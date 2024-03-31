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Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Старовойт заявил, что в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

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Inna Varenytsia/Reuters

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Днем 30 марта Старовойт сообщал, что село Гуево Курской области попало под обстрел со стороны Украины. Он рассказал, что в результате обстрела в селе повреждены четыре домовладения, а также хозяйственные постройки и заборы.

В этот день средства ПВО сбили несколько беспилотников над Белгородской областью.

29 марта губернатор Курской области сообщил об обстреле деревни Внезапное со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили минометы ВСУ в приграничных районах Курской области.

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